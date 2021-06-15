İzzet Altınmeşe, Atlas Pasajı'nda konser verdi - Son Dakika

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe, Kültür ve Turizm Bakanlığı "Yaz Konserleri" kapsamında Atlas Pasajı'nda sevilen eserleri seslendirdi.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesinde bulunan tarihi Atlas Sinemasının yenilenen salonunda "Ustaya Vefa" başlıklı konser düzenlendi.

Konserde Uğur Kaya'nın şefliğindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Altınmeşe'nin söylediği türkülere eşlik etti.

"Dert Bir Değil Elvan Elvan" adlı eserle başlayan program, Bakanlığın YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı.

İzzet Altınmeşe programı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışanlarına teşekkür ederek, "Bundan sonra inanıyorum ki daha çok birlikte ve beraber olacağız" dedi.

Salgın sürecine ilişkin yazdığı şiiri izleyicilerin beğenisine sunan ve daha sonra bestesiyle seslendiren Altınmeşe, sağlık ve huzur temenni ederek doğaya saygı duymanın ve insanı sevmenin önemini vurguladı.

Konserde ayrıca "Maden Dağı" türküsü ile "Kar Yağar Kar Üstüne", "Elazizli Can Güzel", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Erzincanım", "Zalim Eller" ve "Le Hanım" parçaları da icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kovid-19 kısıtlamaları sürecinde sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşları fiziksel ve sanal ortamda sanatla buluşturmak amacıyla başlattığı "2021 Yaz Konserleri" projesi kapsamında haziran, temmuz ve ağustos aylarında koro, topluluk ve orkestralar yaklaşık 130 konser verecek.