Jack Lang\'dan Epstein değerlendirmesi

Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkında yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Lang, Epstein'i "çekici ve sanata tutkulu bir adam" olarak tanımladı.

WOODY ALLEN TANIŞTIRMIŞ

Lang, Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye konuk olduğu programda, Epstein ile olan ilişkisine dair soruları yanıtladı. Epstein ile yaklaşık 15 yıl önce tanıştığını belirten Lang, bu tanışmanın ABD'li yönetmen Woody Allen aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.

"SANAT VE KÜLTÜRE TUTKULU BİRİYDİ"

Epstein hakkında o dönemde hiçbir olumsuz bilgiye sahip olmadığını savunan Lang, şu ifadeleri kullandı: "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sanat, kültür ve sinemaya tutku duyan bir adam olduğunu keşfettim." Lang, Epstein'ın sergi, film ve gösterileri takip etmek için sık sık Paris'e geldiğini de belirtti.

"ARKADAŞIM DEĞİLDİ, BİR TANIDIKTI"

Epstein'ı hiçbir zaman "arkadaş" olarak görmediğini vurgulayan Lang, onu yalnızca bir "tanıdık" olarak nitelendirdi: "Arkadaşlık benim için daha kutsal bir şey. O bir arkadaşım değildi."

Lang, Epstein'ın geçmişte ceza aldığını bilmediğini ileri sürerek, "Ne yanlış yaptım ki? Pirüpakım. Size anlattığım ilk Epstein'i tanımış olmaktan pişman değilim." dedi.

EPSTEİN BELGELERİNDE İSMİ 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Jack Lang'ın adı, Epstein dosyaları kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor. Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te çeşitli kültürel geziler önerirken, Epstein da Nisan 2017'de Lang'ın Fas'a seyahati için uçağını tahsis etti.

Bazı e-postalarda ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi konusunda Epstein'e sorular yönelttiği görülüyor.

LOUVRE ÖNÜNDEKİ FOTOĞRAF

Epstein'ın Mart 2019'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'te Louvre Museum önünde Jack Lang ile yan yana çekilmiş bir fotoğraf karesinin de yer aldığı ortaya çıktı.

LANG: GÖREVİMDEN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Halen Arap Dünyası Enstitüsü'nün (IMA) başkanı olan Lang, bu gelişmelerin ardından görevinden ayrılmayı bir an bile düşünmediğini söyledi. Epstein'ın suçlarını öğrendiği andan itibaren kendisiyle tüm bağlarını kopardığını savundu.

KIZI CAROLİNE LANG DA DOSYADA YER ALIYOR

Fransız haber sitesi Mediapart, Epstein'e ilişkin belgelerde Jack Lang'ın kızı Caroline Lang'ın adının da geçtiğini ortaya koydu.

Habere göre, Epstein'ın 2016'da ABD'ye bağlı Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısı Caroline Lang'a aitti. Belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikası'ndaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etti.

FRANSA'DA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Fransa Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve LFI milletvekili Clémence Guetté, Epstein dosyalarındaki suçlara karşı sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

LFI'nin kurucusu Jean-Luc Mélenchon ise, "Görünüşe göre Epstein ne Fransız basını ne de yargısı için bir sorun teşkil ediyor. Kurbanlar bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.