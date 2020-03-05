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James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi
6 saat önce
James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi. Film kasım ayında gösterime girecek.
Ünlü Hollywood yapımı James Bond serisinin son filmi "No Time To Die"ın vizyona giriş tarihi koronavirüs salgını sebebiyle yedi ay ertelendi.
Hayranlarının merakla beklediği film normal şartlarda 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacaktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:41
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