James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi - Son Dakika Dünya

James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi

6 saat önce

James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi. Film kasım ayında gösterime girecek.

James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi, System.String[]

Ünlü Hollywood yapımı James Bond serisinin son filmi "No Time To Die"ın vizyona giriş tarihi koronavirüs salgını sebebiyle yedi ay ertelendi.


Hayranlarının merakla beklediği film normal şartlarda 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacaktı.

Euronews.com'da Görüntüle

James Bond, Hollywood, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi! Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: James Bond hayranlarına kötü haber: Filmin vizyona giriş tarihi koronavirüs sebebiyle 7 ay ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]