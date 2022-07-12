James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı - Son Dakika
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James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

12.07.2022 23:00
James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

Beyaz Saray'da düzenlenen törende NASA yetkilileri, Biden'a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen törende NASA yetkilileri, Biden'a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verdi.

Biden, burada yaptığı konuşmada, NASA'nın 12 Temmuz'da yapacağı detaylı fotoğraf ve veri paylaşımının tarihi nitelikte olacağının altını çizdi.

<a class='keyword-sd' href='/james-webb/' title='James Webb'>James Webb</a> Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

Söz konusu fotoğrafların ABD'nin gücünün bir göstergesi olacağını belirten Biden, "Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika'nın büyük şeyler yapabileceğini gösterecek ve özellikle Amerikalı çocuklara hiçbir şeyin bizim kapasitemizin üzerinde olmadığını anımsatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın konuşmasının ardından daha önce insan gözüyle görülmemiş galaksilerin bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf, bugüne kadar evrendeki galaksilere ilişkin çekilen en derin ve net fotoğraf olma özelliği taşıyor.

James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

James Webb gezegenlerde yaşamı araştıracak

NASA Direktörü Bill Nelson ise fotoğrafın paylaşılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz bundan 100 yıl önce tek bir galaksi olduğuna inanıyorduk, şimdi sayısız milyarlarca galaksi ve güneş olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu teleskopun, evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını belirten Nelson, James Webb teleskopunun gezegenler üzerinde yapacağı kimyasal incelemeler ile bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını da belirlemeye çalışacağını söyledi.

James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı

NASA'nın James Webb teleskobunun ilk tam renkli fotoğraflarını paylaşması

NASA, 12 Temmuz'da James Webb Uzay Teleskopu'ndan daha çok fotoğraf ve veriyi, kamu oyu ile paylaşacak.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskop olan ancak 31 yaşına gelmesi nedeniyle çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evren tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

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NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler... NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler... James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı
Kaynak: Space Mag Türkiye

Beyaz Saray, James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: James Webb Teleskobunun Çektiği İlk Tam Reknli Fotoğraf Paylaşıldı - Son Dakika
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