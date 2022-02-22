James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğini inceleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğini inceleyecek

22.02.2022 15:53
James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğini inceleyecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçen yıl 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan ve sürekli yanıp sönen süper kütleli kara delik Sagittarius A'yı inceleme çalışmalarına katılacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçen yıl 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan ve sürekli yanıp sönen süper kütleli kara delik Sagittarius A'yı inceleme çalışmalarına katılacağı bildirildi.

"Space.com"un haberine göre, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, saatte bir parlayıp sönmesi nedeniyle kolaylıkla görüntülenemiyor.

James Webb teleskobu araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, 2019'da bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başaran ve dünyaya konuşlu 8 radyo teleskobundan oluşan Olay Ufku Teleskobu (EHT) araştırmacılarıyla iş birliği Sagittarius A'nın görüntüleme sürecine başlanılacağı belirtildi.

Açıklamada, M87'den daha yakın olmasına rağmen yanıp sönen yapısının Sagittarius A'nın görüntülenmesini güçleştirdiği kaydedilerek, Webb'in kara delik bölgesi ışıdığında aldığı kızıl ötesi görüntülerle EHT ekibine katkı sağlayacağı ifade edildi.

James Webb'in, dağınık ışıkların engellemesiyle karşılaşmadan iki kızıl ötesi dalga boyuyla Sagittarius A'yı görüntüleyeceği aktarılan açıklamada, iki teleskobun iş birliğinin kara delikte ışımalara neyin yol açtığına dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı vurgulandı.

Fiziksel olarak bir kara deliğin varlığı 1971'de keşfedilmiş, 2019'da M87 adlı süper kütleli kara deliğin fotoğrafı çekilmişti.

YORUMLAR
500
Grizu-263 Uzay Takımı Rektör Çufalı ile bir araya geldi Grizu-263 Uzay Takımı Rektör Çufalı ile bir araya geldi

James Webb, Samanyolu, Aralık, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğini inceleyecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
15:35 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?
15:31 1 Mart'ta yürürlüğe girecek! Erdoğan da, elektrik faturalarını düşürecek takvimi onayladı
15:30 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?
15:29 Yok artık! Atiba Hutchinson'dan beklenmedik karar: 1 yıl daha!
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:10 Masanın üzerinde kalça dansı yapmak isteyen kadın bir anda yere kapaklandı
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğini inceleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement