JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi uygulama yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu- Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, durdurulan araçların sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti. Bu sırada araçlarda bulunanlara baklava ikram edilerek, yeni yılları kutlandı. Vatandaşlar jandarmalara teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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