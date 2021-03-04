Jandarma'dan Covid-19 denetimi - Son Dakika

Konya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Covid-19 denetimlerinde bulundu. Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu'da katıldı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da salgınla mücadele kapsamında denetimler sıklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da uygulamalara bizzat katılarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısını yinelendi. Kontrollü normalleşme döneminde hayatın her alanında kuralların önemine değinen Tuğgeneral Uslu, "Tüm kurallara uyarak birlikte başaracağız" mesajı verdi. - KONYA