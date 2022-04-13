Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

13.04.2022 08:55

Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri'de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.

EGZOTİK HAYVANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi. Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Jandarma, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu - Son Dakika
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