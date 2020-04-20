Jandarma ekipleri, EBA Tv'yi izleyemeyen öğrenciye tablet ve uydu cihazı hediye etti - Son Dakika

Jandarma ekipleri, EBA Tv'yi izleyemeyen öğrenciye tablet ve uydu cihazı hediye etti

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemeyen 12 yaşındaki Niğmet Gültekin'e jandarma tablet ve uydu cihazı hediye etti.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'na giden Niğmet Gültekin, evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemediğini jandarmaya mektup yazarak yardım istedi. Gültekin mektubunda, "Ben Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'nda okumaktayım. Biz beş kardeşiz. İkimiz liseye birimiz ilkokuluna gidiyoruz. Sayın komutanım evimizde internet ve uydu cihazı olmadığı için EBA'dan derslerimi takip edemiyorum. Bu yüzden derslerimden geri kalmaktayım. Sayın Komutanım, o yüzden sizden bir ricam var. Sizden evimize uydu cihazı, tablet veya internet bağlatmanızı istiyorum. Bu isteğimi ben karakolunuza gelip söyleyecektim ama köyümüz karantina altında olduğu için yanınıza gelemedim. Sayın Komutanım sizden isteğim bu isteklerimi kısa zamanda ulaştırırsanız beni çok sevindirirsiniz. Okul hayatına ara verdiğimden beri derslerimden çok geri kaldım. Ben derslerimde başarılı olup ileride üniversite okumak ve hemşire olmak istiyorum. Sayın komutanım sizleri çok seviyorum"

Mektup üzerine Niğde İl Jandarma komutanlığından cevap gecikmedi. Jandarma ekipleri uydu cihazı alarak kurulumunu yaptı. Aynı zamanda tablet hediye etti.