Jandarma ekipleri kaçak sigara üretimi yapan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Çukurhisar Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığına dair bilgi aldı. Ardından ekipler, yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, Çukurhisar Mahallesinde şüpheli H.K. ve A.İ.'yi yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 65 paket boş makaron, 5 adet küçük el sigara dolum cihazı, 850 adet kilitli poşet, 273 paket dolu makaron ve 11 kilogram açık tütün ele geçirildi.



Öte yandan jandarma ekipleri, yakalanan 2 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR