Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç: "PKK terör örgütüne yönelik katılımlar 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir" - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 22 haftalık eğitimlerini tamamlayan bin 793 komando yemin etti. Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, PKK Terör Örgütü'ne yönelik katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Eğitimi tamamlayan kursiyerler için yemin töreni düzenlendi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde eğitimlerde üstün başarı gösteren uzman erbaşlara "Başarı Belgeleri" ve ödüllerini veren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile Karabük Valisi Fuat Gürel, askerleri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

'Terör örgütüne katılımlar 30 yılın en düşük seviyesinde'

Bin 793 kursiyerin mezun olduğu törende konuşmasına kursiyerleri tebrik ederek başlayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, PKK Terör Örgütü'ne yönelik katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, "Jandarma teşkilatı binlerce şehit vererek bu mücadeleye devam ediyor. PKK Terör Örgütü'nün her yerde inine girilmiştir. Terör örgütlerinde panik ve korku başlamış, kaçışlar ve firarlar artmıştır. PKK Terör Örgütü'ne yönelik katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık terör örgütüne katılımlar durmuş ve terör örgütü çözülmeye başlamıştır. İşte bu zaferi sağlayan, bu başarıyı kazanan bu kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Bu vesile ile üzerinde yaşadığımız mukaddes kutsal vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden, sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleri ile aziz milletimizin kaderini değiştiren başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. Evlatlarımızın yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tören geçişi ile program sona erdi. - KARABÜK