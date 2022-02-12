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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti

12.02.2022 16:00
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'de Keklikkule üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'de Keklikkule üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Dün geldiği Tunceli'de askeri birliklerde denetlemelerde bulunan Jandarma Genel Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti.

Orgeneral Çetin bugün de Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle birlikte Şehit Jandarma Er Sadettin Yıldız (Keklikkule) güvenlik kulesini ziyaret ederek görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Orgeneral Çetin'e burada devam eden operasyonlar hakkında bilgi verildi. - TUNCELİ

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti

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Mehmet Ali Özkan, Arif Çetin, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika


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