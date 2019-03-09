Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Atik'i Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Atik'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Bölgedeki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Siirt'e gelen, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Atik'i Ziyaret Etti, System.String[]
Bölgedeki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Siirt'e gelen, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Atik tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Atik'in makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Atik ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Orgeneral Çetin'e ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Valilik ziyaretinde, Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Erkan Savar da katıldı.

Valilik ziyaretini tamamlayan Orgeneral Çetin, daha sonra Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Siirt, Arif Çetin, Jandarma, Güncel
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