Üye Girişi
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm İstinaf tarafından onandı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm İstinaf tarafından onandı

23.12.2021 14:01
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm İstinaf tarafından onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hükmü onadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hükmü onadı.

İstinaf, Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 245 sanık hakkında verilen hükmü onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin verilen hüküm İstinaf tarafından onandı. Onanan hükümde 245 sanık yargılanmıştı.

Sincan Cezaevi yerleşkesinde 26 Haziran 2020 tarihindeki karar duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmüştü. Darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurup yaralayan Albay Erkan Öktem'e 10'ar kez, karargahta darbe karşıtı personeli rehin alan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Gerekçeli kararın ardından sanık ve avukatları verilen cezalara itiraz ederek kararı istinaf etmişti. İtiraz üzerine dosyası inceleyen Ankara Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi, hükmü hukuka uygun bularak onadı. Tüm istinaf başvurularını reddeden Ceza Dairesi kararında, "Dosya içerisinde bulunan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıklara yüklenen suçların işlendiğine yönelik ispat araçlarının yeterli olduğu, ilk derece mahkemesinin değerlendirme, kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılması nedeniyle istinaf başvurularının esastan reddine" denildi. - ANKARA

Darbe Girişimi, Jandarma, Ankara, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm İstinaf tarafından onandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
İngiltere'yi ayağa kaldıran iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti İngiltere'yi ayağa kaldıran iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti         
14:04
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor         
13:54
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi? Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?         
13:43
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:17
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
13:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
13:53 Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!
13:42 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm İstinaf tarafından onandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement