Jandarma Genel Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma
Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi. Ankara
23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada dinlenen itirafçı Ömer Boyraz, sanıklar Mustafa Kemal Yaraş, Osman Tosun
, Rıdvan Onur, Tuğrul Satun hakkında beyanda bulundu.
Mahkeme başkanının, sanıkları nereden tanıdığını sorması üzerine Boyraz, onlara "abilik" yaptığını söyledi.
Kod adının "Emin" olduğunu anlatan Boyraz, kendi üstündeki kişinin de "Selçuk
" kod adını kullandığını bildirdi.
Boyraz, jandarma kursiyerlerin "müdür yardımcısı" denilen "abi" tarafından kendisiyle tanıştırıldığını vurgulayarak, haberleşmelerin planlı olduğunu, haftanın belli gün ve saatlerinde gerçekleştiğini, evlerde bir araya geldiklerinde ise namaz kılıp Kur'an ve örgüt lideri Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu ifade etti.
Yaraş, Tosun ve Satun'un aynı evde kaldığını, ancak Tosun'un evlenince başka eve çıktığını ifade eden Boyraz, Rıdvan Onur'un ise 15 Temmuz'dan yaklaşık iki hafta önce kendisine devredildiğini belirtti.
Boyraz, Yaraş'ın ailesinin durumu iyi olmadığı için para alınmadığını ancak Tosun ve Satun'un maaşlarının beşte birinin alındığını belirterek, Tosun evlenince ondan da para almadıklarını iddia etti.
Duruşma salonunda bulunan sanıklardan Osman Tosun, etkin pişmanlıktan yararlanmış bir kişinin ifadelerini kabul etmediğini belirterek, şahsın ifadesinin dikkate alınmamasını istedi.
Tosun, "Benim ismimi nereden öğrenmiş bilmiyorum. Kendisini daha önce görmedim, tanımıyorum." dedi.
Sanıklardan Tuğrul Satun da bu kişiyi tanımadığını belirterek, iddialarını kabul etmediğini vurguladı.
Sanık Rıdvan Onur'un, duruşma salonunda kendisini teşhis edip edemeyeceğini sorduğu tanık Boyraz, burada teşhis yapamayacağını belirtti.
Boyraz'ın kendisini fotoğraflarından teşhis ettiğini bildiren Onur, hiç tanımadığı kişilerle aynı grupta gösteren kolluk görevlilerinden şikayetçi olduğunu kaydetti.
Onur, Boyraz'ın tanıklığının düşürülmesini talep etti.
Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya pazartesi gününe kadar ara verildi.