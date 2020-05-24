Jandarma helikopteri kazada yaralanan Toprak için havalandı - Son Dakika

Jandarma helikopteri kazada yaralanan Toprak için havalandı

AĞRI - Ağrı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Meclis üyesi Musa Kazım Şahin'in kazada ağır yaralan oğlu Toprak Şahin, helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından bir gün önce Doğubazayıt'tan Ağrı'ya dönerken kullandığı aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Meclis üyesi Musa Kazım Şahin'in kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki oğlu Toprak Şahin, sabah saatlerinde helikopterle Doğubayazıt'tan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının Van'a kaldırılmasına destek verdiği için Jandarma Bölge Komutanı ve Jandarma İl Komutanı'na teşekkür eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün değerli bir meclis üyemiz olan Musa Kazım Şahin'i trafik kazasında kaybettik. Bugün de bayram günü olduğu için mezarını ziyaret ettik. Bütün bu acılar içerisinde bir hakkı da teslim etmek lazım. Geçirdiği kazada oğlu ağır yaralanmıştı. Sabah 4 civarında Jandarma Bölge Komutanımız ve Jandarma İl Komutanımızın çabalarıyla helikopterle Doğubayazıt'tan alıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdik. Orada tedavi görüyor. Jandarmaya, ekibine, pilotlara, emeği geçen bütün jandarma ekibine sonsuz teşekkür ederiz. Demek ki devlet böyle günler için varmış. O gün o saatte jandarma helikopterini Doğubayazıt'a indirip almasaydı bugün onu da belki kaybederdik. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet, şu anda hastanede yatan Toprak kardeşimize ise inşallah şifa verir. "