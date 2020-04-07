Jandarma ile asayiş berkemal - Son Dakika
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Jandarma ile asayiş berkemal

6 saat önce

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından Şubat ayında yapılan çalışmaların istatistik bilgileri paylaşıldı.

Jandarma ile asayiş berkemal, System.String[]

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından Şubat ayında yapılan çalışmaların istatistik bilgileri paylaşıldı.


Kayseri Valiliği tarafından paylaşılan bilgi şu şekilde:


"40 kasten yaralama olayında yakalanan toplam 97 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir. 2'si hayvan, 2'si oto, 1'i otodan, 11'i evden, 2'si iş yerinden, 2'si kablo, 1'i kamu kurumundan hırsızlık, 7'si dolandırıcılık, 5'i güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 olayda yakalanan 27 şüpheliden 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 11 "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak", 5 Mali Suç, 1 6136 SKM, 11 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair suçlar olmak üzere toplam 28 olayda yakalanan 58 şüpheliden 4'i tutuklanmış olup, 54'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlarda; bin 132 adet bronz sikke, 2 adet madeni heykel, 42 adet tarihi obje, 17 adet muhtelif eski eser, 13 adet kazı malzemesi, 2 adet dedektör, 6 gram kubar esrar, 375 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet tabanca ve 11 adet sahte Türk Lirası 50 TL ele geçirilmiştir. Terör ile mücadele kapsamında; TKP/ML, El-Kaide Terör Örgütleri suçlarından 7 olayda toplam 7 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 13 şahsın 7'si bulunarak ailesine teslim edilmiş olup, 6 şahsın arama çalışmaları devam etmektedir. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 190 şahıs yakalanmıştır. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplam 4 aile hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmalinden" işlem yapılmıştır. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" ve "Kabahatler Kanununun 33'ncü maddesi" gereğince işlem yapılmaktadır. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlarla koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır."


Metruk yerlere sıkı denetim


Ekipler tarafından metruk yerlerinde sık sık denetiminin yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması maksadıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgeler (umuma açık eğlence yerleri, tekstil atölyeleri vb.) tır garajları, terminaller, balıkçı barınakları, ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri, yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, yasadışı bahis oynatılması muhtemel yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları kontrol edilmiştir. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; toplam 3 bin 720 şahıs sorgulanmış ve 11 aranan şahıs yakalanmıştır. 27 ikamet, 114 öğrenci yurdu, 28 metruk bina kontrol edilmiştir. Toplam 856 araç denetlenmiş olup, 3 araç trafikten men edilerek 3 araca 708 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir" denildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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