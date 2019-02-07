Jandarma Kaçak İçki Ele Geçirdi
52 dakika önce
Niğde jandarma ekipleri kaçak olduğu belirlenen 262 litre şarap ve 48 litre rakı ele geçirildi.
Niğde
jandarma ekipleri kaçak olduğu belirlenen 262 litre şarap ve 48 litre rakı ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Kemerhisar
Beldesinde B.E.'nin kaçak içki üretimi yapıp sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, B.E.'ye ait ev ve eklentilerinde yaptığı aramada kaçak 262 litre şarap, 48 litre rakı ve çeşitli miktarlarda etil alkol, viski, alkol damıtma cihazı (imbik), derece, anason, chwas kit ve su arıtıcı kömür ele geçirdi. Olayla ilgili B.E gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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