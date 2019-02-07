Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçak İçki Ele Geçirdi

Jandarma Kaçak İçki Ele Geçirdi

52 dakika önce

Niğde jandarma ekipleri kaçak olduğu belirlenen 262 litre şarap ve 48 litre rakı ele geçirildi.

Jandarma Kaçak İçki Ele Geçirdi, System.String[]
Niğde jandarma ekipleri kaçak olduğu belirlenen 262 litre şarap ve 48 litre rakı ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Kemerhisar Beldesinde B.E.'nin kaçak içki üretimi yapıp sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, B.E.'ye ait ev ve eklentilerinde yaptığı aramada kaçak 262 litre şarap, 48 litre rakı ve çeşitli miktarlarda etil alkol, viski, alkol damıtma cihazı (imbik), derece, anason, chwas kit ve su arıtıcı kömür ele geçirdi. Olayla ilgili B.E gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Niğde, Jandarma, 3. Sayfa
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