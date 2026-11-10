Jandarma kimlik kontrolü yaparken, onlar gönüllerince eğlendi

Muğla'da rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, içerisinde kadın yolcuların bulunduğu bir tur minibüsünü durdurdu. Kimlik denetimi yapılacağı sırada araçta Mahmut Tuncer'in meşhur "Jandarma" şarkısının çalmaya başlamasıyla minibüstekiler kahkahalara boğuldu.

KİMLİK KONTROLÜNÜ EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ortaya çıkan eğlenceli tesadüfü fırsat bilen kadınlar, araç içinde şarkıya eşlik edip oynayarak denetim anını adeta bir eğlenceye dönüştürdü. Jandarma personelinin de tebessümle karşıladığı o anlar, minibüstekilerin neşeli görüntüleriyle renkli karelere sahne oldu.