Jandarma Minik Öğrencilere 'J' Harfini Öğretti

Aydın'ın Efeler ilçesinde birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri, minik öğrencilere 'J' harfini öğretti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK Tim Komutanlığı, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Köpek Timlerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Geleceğin teminatı olan çocukların bilinçli bireyler olarak güven duygusuyla yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Efeler Yörük Ali Efe İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, 'J harfi = Jandarma = Güven' teması işlendi. Renkli ve eğlenceli aktivitelerle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; jandarma araçları, boyama ve görsel materyaller eşliğinde J harfini öğrenirken, jandarmanın toplumdaki yeri ve güven veren rolü yaşlarına uygun bir dille anlatıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve boyama kitabı dağıtıldı. Öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı. Minikler, jandarma ablalarından imza da aldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,