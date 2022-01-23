Üye Girişi
Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

23.01.2022 21:59

Jandarma sokak hayvanlarını besledi İstanbul Jandarmanın Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, sokak hayvanlarını besledi.

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

İstanbul Jandarmanın Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, sokak hayvanlarını besledi.

Kar yağışından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, jandarma ekiplerinin belirlediği bölgelere yiyecek bırakılarak beslendi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, kar yağışının yaşandığı zor günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı ve vatandaşlarla birlikte hayvanları besledi. Kemerburgaz'dan geçerken hayvanlara yemek bıraktıklarını söyleyen Sezer İkier, "Kemerburgaz bölgesinde çok başıboş hayvan olduğu için ben de bazen gelip geçerken denk geliyorum. Buraya kulübeler yapıldı. Elimizden geldiği kadar et, kemik getirip bırakıyoruz. Ama çok başıboş hayvan var. Duyarlı olmak lazım. İnsanlar da elinden geldiği kadar getirip bırakıyor ama ben bunun yeterli gelmediğini düşünüyorum. Daha da ileri yönelik çalışmalar olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızlarım hayvanları çok sever. O yüzden buraya devamlı gelip gidiyoruz. Jandarma Komutanlığı'na da çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde insanlara duyurmak çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

Sezer İkier'in eşi İlkay İkier ise, "Eşimle kızım şu anda besliyor. Ben pek gidemiyorum ama onlar kemik falan götürüyorlar. Kapılarımızda bizim çok kedilerimiz oluyor, onları besliyoruz" dedi.

Jandarma sokak hayvanlarını besledi
Jandarma sokak hayvanlarını besledi
Jandarma sokak hayvanlarını besledi

YORUMLAR
500

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama         
21:48
9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin 9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin         
18:47
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
21:34 Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi
21:32 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar
21:07 Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 22:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement