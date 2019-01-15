Son Dakika Haberleri: Jandarma Tarafından Bulunan Yaralı Doğan Sağlığına Kavuşturulacak

Jandarma Tarafından Bulunan Yaralı Doğan Sağlığına Kavuşturulacak

1 saat önce

Jandarma Tarafından Bulunan Yaralı Doğan Sağlığına KavuşturulacakANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yaralı halde halde doğan bulundu.

Jandarma Tarafından Bulunan Yaralı Doğan Sağlığına Kavuşturulacak

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yaralı halde halde doğan bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle doğan'ın uçamadığını fark eden askerler, karakolda ısıtarak yarasını tedavi ettiler. Hemen gerekli yerlerle irtibat kuran ekipler, yaralı doğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaralı doğanın, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal hayata salınacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Antalya, İbradı, Jandarma, Genel
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