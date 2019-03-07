Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Öğrenciler Fidan Dikti

Jandarma ve Öğrenciler Fidan Dikti

8 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler, çam fidanı dikti.

Jandarma ve Öğrenciler Fidan Dikti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler, çam fidanı dikti.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, Göksun Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 300 çam fidanı, rütbeli personel, erbaş ve erlerin yanı sıra ortaokul öğrencileri ve vatandaşların da katılımıyla İçmeceler Mehmetçik Hatıra Ormanı'na dikildi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Çil, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çil, "İlçemizdeki ortaokul öğrencileri ve vatandaşlarımızla birlikte şehitlerimizin anısına Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 300 çam fidanı diktik. Fidan dikiminin Regaip Kandili'ne denk gelmesi de ayrı bir güzellik oldu. Personelimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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