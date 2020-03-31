Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu - Son Dakika

Jandarma ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinden kaçak dezenfektan operasyonu

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak dezenfektan malzeme satışına yönelik düzenledi operasyonda 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan maddesi ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan Dezenfektan malzemesi satışı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler belirlenen adrese ortak baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız Antiseptik Dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile de işletme sahibi K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.