Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Eskisehir İI Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebi ile çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.



Odunpazarı Ağapınar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik, jandarmanın görevleri ve yürüttüğü faaliyetler hakkında tanıtımı yapılarak çizgi film gösterimi yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Eskisehir İl Jandarma Komutanlığı olarak, çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanması ile güvenlik trafik uygulamalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR