Jandarmadan "evde hayat var" çağrısı
6 saat önce
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekmediği müddetçe evden çıkmaması için megafondan çağrı yaptı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekmediği müddetçe evden çıkmaması için megafondan çağrı yaptı.
Muş'ta korona virüsü salgınına karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konukbekler, Yaygın, Kızılağaç ve Sungu beldeleri ile köylerde askeri araç megafonundan korona virüs tehlikesine karşı evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Askeri araçlarla sokaklarda uyarılarda bulunan ekipler, "evde hayat var" çağrısı yaptı. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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