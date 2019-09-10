Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilere sürpriz

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere boyama defteri ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ile ilçelere bağlı köy okullarına öğrenci taşıyan servisleri denetleyen jandarma trafik ve asayiş ekipleri, öğrencilere de sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Eğitim ve öğretim yılın başlamasıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara ulaşması için tedbir alan jandarma ekiplerinin ziyaretleri öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Ekipler, Kaman ve Akpınar ilçesine bağlı bazı köyler ile Çiçekdağı Köseli İlkokulu, Mucur ilçesi Kızıldağ Yeniyapan ve Şehit Muzaffer Kıçıçaslan ilkokullarını ziyaret etti.

Jandarma ekiplerini okullarında gören öğrenciler sevgi gösterisinde bulundu. Ekipler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek boyama defteri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocukların suça sürüklenmesini önleyici çalışmalar yaparak öğrencilere uyarıcı broşürler dağıtan ekipler, taşımalı eğitim kapsamındaki servis aracı denetimlerinde de teknik özellikler ve belgeleri kontrol etti.