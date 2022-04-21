Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

21.04.2022 17:01
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Ormanlı köyünde A.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 383 gram kubar esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İkametinde arama yapılan A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

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Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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