Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da Jandarma uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 24 şüpheli şahsa yönelik Erzurum ili Horasan ve Ağrı ili Doğubayazıt ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 kilogram 668 gram reçine esrar, 774 gram Kubar Esrar, 671 gram Metamfetamin, 3 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 20 adet Av Fişeği, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 7 adet Tabanca Fişeği ve 15 adet dijital materyal ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 24 şüpheli şahıstan 4'ü adli kontrol kararı verilerek, 3'ü ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken 16 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - ERZURUM