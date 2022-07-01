JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sazlıklar arasına gizlenmiş ve bakımları yapılmış yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Bölgeye yapılan baskında 543 kök kenevir bitkisi, 1135 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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