Jandarmadan yolcu minibüslerine sıkı denetim - Son Dakika

Düzce'de jandarma sorumluluk sahasında bulunan yollarda servis araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda 32 servis aracı kontrol edilirken 2 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığı timleri tarafından jandarma sorumluluk bölgelerindeki yollarda yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada ilçe ve köylere yolcu taşıyan minibüs ve otobüsler denetlendi. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 3 trafik timi ve 6 personel katıldı.

Yapılan uygulamalarda 32 yolcu minibüs ve otobüsü denetlenirken 3 araca 2 bin 677 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulamalarda 2 yolcu minibüsü de trafikten men edildi. - DÜZCE