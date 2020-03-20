Jandarmanın ikna faaliyetleri sonuç veriyor, 1 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

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Jandarmanın ikna faaliyetleri sonuç veriyor, 1 terörist daha teslim oldu
6 saat önce
Jandarmanın ikna faaliyetleri sonuç veriyor, 1 terörist daha teslim oldu Jandarma ikna etti, terörist teslim olmayı seçti Mardin, Bitlis ve Elazığ il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Sorej...
Jandarmanın ikna faaliyetleri sonuç veriyor, 1 terörist daha teslim oldu
Jandarma ikna etti, terörist teslim olmayı seçti
MARDİN - Mardin, Bitlis ve Elazığ il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Sorej Palu kod Burhan Üstündağ isimli terörist ve ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu teröristin teslim olması sağlandı.
İl jandarma komutanlığı ekipleri ikna yolu ile terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Sorej Palu kod Burhan Üstündağ isimli bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Üstündağ, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim oldu. Teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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