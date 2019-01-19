Jandarmanın Operasyonunda 1 Milyon TL'lik Sahte Para Ele Geçirildi

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Yargıtay: "Velayetin Baba da Olması Anneyi Nafakadan Kurtarmaz"

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı