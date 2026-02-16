Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı

Sosyal medyada genç bir kadın, yaptığı paylaşımla trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını ele geçirerek kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını iddia etti.

HİÇ ÇEVİRMEYE GİRMEMİŞ

İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan kayıt kontrollerinde, kadının belirtilen tarihlerde hiçbir jandarma çevirmesine girmediği ve olayın tamamen asılsız olduğu tespit edildi.

ETKİLEŞİM İÇİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan kullanıcı, jandarma teşkilatından özür dileyerek iddiayı sadece "etkileşim almak" amacıyla uydurduğunu itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını alarak kendisine mesaj attığına yönelik asılsız iddialarda bulunan genç kadın ise bugün gözaltına alındı.