Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Son Dakika Logo
Yaşam

Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı

Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
16.02.2026 13:02
Trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın kendisine WhatsApp'tan tanışmak için mesaj attığını iddia eden genç kadının yalanı yapılan incelemeyle kısa sürede ortaya çıktı. Özür paylaşımı yapan ve etkileşim almak için böyle yalan uydurduğunu itiraf eden kadın bugün gözaltına alındı.

Sosyal medyada genç bir kadın, yaptığı paylaşımla trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını ele geçirerek kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını iddia etti.

HİÇ ÇEVİRMEYE GİRMEMİŞ

İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan kayıt kontrollerinde, kadının belirtilen tarihlerde hiçbir jandarma çevirmesine girmediği ve olayın tamamen asılsız olduğu tespit edildi.

ETKİLEŞİM İÇİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan kullanıcı, jandarma teşkilatından özür dileyerek iddiayı sadece "etkileşim almak" amacıyla uydurduğunu itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını alarak kendisine mesaj attığına yönelik asılsız iddialarda bulunan genç kadın ise bugün gözaltına alındı.

Sosyal Medya, Trafik, Hukuk, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    eğerki ispatlanmasaydı Belkide o görevli personel zan altında kalacaktı bu kadın hakları kadını krallaştırqn yasalar düzelmeden daha cokk iftiralar görücez 50 1 Yanıtla
    Cumali Karabulut Cumali Karabulut:
    polis memuruyum. bir personelin kimin hangi bilgisine baktığı, gördüğü her şey log kaydı denen sistem ile belirleniyor ve asla silinmiyor. bu yüzden böyle bir şeyin yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak zor değil. 9 1
  • 1234 1234:
    buda sahtekarlik değilmi 28 1 Yanıtla
  • Hayri Korhan ERGİNER Hayri Korhan ERGİNER:
    Etkileşimi almış mı bari :) 15 2 Yanıtla
  • Alperen Umut Alperen Umut:
    Koş sevim koş jandarma geldi 15 1 Yanıtla
  • ÜMİT DURAN ÜMİT DURAN:
    Sevimin canı istiyor 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
