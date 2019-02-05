Son Dakika Haberleri: Japon Basınından Kagawa'ya Yoğun İlgi

Japon Basınından Kagawa'ya Yoğun İlgi

1 saat önce

Shinji Kagawa'nın imza törenine Japon basını yoğun ilgi gösterdi.

Japon Basınından Kagawa'ya Yoğun İlgi, System.String[]
Shinji Kagawa'nın imza törenine Japon basını yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park'taki imza törenine 10 Japon basın mensubu yer aldı.

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa için imza töreni düzenledi. Özellikle Shinji Kagawa'ya yoğun ilgi gösterilirken, basın toplantısında yer alan Japon gazeteciler de dikkatlerden kaçmadı. Japonya'nın birçok medya kuruluşunun temsilcisi olan 10 gazeteci, Shinji Kagawa'nın basın toplantısını takip ederek notlar aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Vodafone Park, Shinji Kagawa, Japon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borussia Dortmund, Kagawa'nın Bonservisini 8 Milyon Euro Olarak Belirledi Şenol Güneş, Caner Erkin'e Patladı: Yeni Quaresma Sen mi Olacaksın?

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:23:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japon Basınından Kagawa'ya Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]