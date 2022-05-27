Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur'la bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur'la bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor

27.05.2022 07:51
Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur'la bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor

Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur hükümet temsilcileriyle ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinde anlaştı.

Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur hükümet temsilcileriyle ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ile bir araya geldi.

Kişida, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı "uluslararası toplumun Rusya'ya karşı muhalif seslerin yükseltilmesinde hemfikir olması gerektiğini" söyledi.

İki lider, Ukrayna'da statükonun güç kullanılarak zorla değiştirilmesi girişimlerine asla müsamaha gösterilmemesinde fikri birliğine vardı.

Görüşmede Prayut, savaşın bir an önce sona erdirilmesi için diplomatik çabaların oldukça önemli olduğunu aktardı.

Kişida ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong görüşmesinde ise "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu ve kapsamlı iş birliği fırsatları görüşüldü.

Başbakan Lee, görüşmede, ABD'nin hafta için Tokyo'da tanıtımını yaptığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni (IPEF) memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise Tokyo'da bulunan Vietnam Başbakan Yardımcısı Pham Binh Minh ile görüştü.

"Toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı" konularını ele alan Hayaşi ile Pham, Hint-Pasifik güvenliğine yönelik tehditlere karşı ikili iş birliğinin artırılmasında anlaştı.

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Kaynak: AA

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