Japon otomotiv devi yeni modelleri için ön satışa çıktı

Otomotiv markası Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için yeni bir ön satış uygulamasına başladı. Şirket, 'Suzuki'm Yolda' ile yeni modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkardığını duyurdu.



Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 2020 yılına yeni bir otomobille girmek isteyenlere özel avantajlı ön satış uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Aralık ayında Yeni Vitara'nın 2020 model yılına ait versiyonlarını ön siparişe açan marka, Ocak siparişlerinin yüzde 20'sini 5 gün içerisinde tükettiğini bildirdi. Gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kampanyanın kapsamını genişleten marka, bu stratejisini 'Suzuki'm Yolda' uygulamasıyla tüm ürün gamına yaydı.



Yapılan açıklamada; söz konusu uygulama ile Vitara, Swift ve Jimny modellerini 2019 model yılı fiyatıyla satışa çıkaran marka, avantajlı takas fırsatlarının da sunulacağını açıkladı. Uygulama kapsamında satın alınan otomobillerin, Nisan ayı itibariyle teslim edileceği bildirildi. - İSTANBUL