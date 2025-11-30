Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı
30.11.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 deprem levhası bulunan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade ederek ona göre hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. Deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, yaşam üçgenine dikkat çekti. Deprem çantasında su, yiyecek, düdük, tuz ve streç film bulundurulmasını öneren Moriwaki, tuzun güç kaybını engelleyeceğini, streç filmin ise soğuktan koruyacağını anlattı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi organize edilen Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu ile fuara gelen vatandaşların izlediği söyleşide Moriwaki, Türkiye ve Japonya'yı karşılaştırdı.

"DÜNYADA BU KADAR KARIŞIK BİR ÜLKE YOK"

Japonya'da 4 deprem levhası olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin 6 deprem levhasıyla çok karışık bir ülke olduğunu ifade etti. Moriwaki, "Türkiye'de Anadolu levhası, güney taraftan Afrika, Arap, Ege, Karadeniz, Avrasya levhası var. Avrasya levhası çok daha büyük. Batıda Türkiye, ortada Hindistan var. Çin ve doğu bölümünde Japonya var. Japonya'nın 4 levhası, Türkiye'nin 6 tane levhası var. Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok. Onun için deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazımö diye konuştu.

"MERDİVENDEN KAÇININ"

Konuşmasında tavsiyelerde de bulunan Moriwaki, yaşam üçgeninin önemini anlatarak merdivenlerin kullanılmamasını söyledi. Normal yerlere göre merdivenlerin dengesiz olduğunu belirten Moriwaki, "Bazen depremde sadece merdiven çöküyor ya da merdivenden çökme başlıyor. 2020'de İzmir'de deprem olduğunda merdivenden başlayan ve sadece merdivenin çöktüğü bina var. Hatay ve Maraş'taki depremde en fazla zarar gören merdivendi. Onun için merdivenden kaçmamak lazım. Yaşam üçgeni daha iyi diye söyleyebilirimö dedi.

TUZ VE STREÇ FİLM

Deprem çantasında neler olması gerektiği konusunda da bilgi veren Moriwaki, su, metal düdük ve çikolata ya da bal bulundurmanın önemli olduğunu bildirdi. Çantada tuz ve streç film bulundurulmasını tavsiye eden Moriwaki, şunları söyledi: "Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.ö

EĞİTİMLER ANA OKULDAN BAŞLIYOR

Türkiye'de deprem konusunda eğitimlerin senede 1 ya da 2 kez tatbikat olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Moriwaki, "Çocuklar için tatbikat yapıyorsunuz. Senede bir ya da 2 kere. Tatbikat düdük ya da anonsla başlıyor. Senede bir kere yapıldığı için çocuklar ne yapacağını unutuyor. Japonya'da senede bir, iki kere değil okulda ayda bir kere, mahallede bir kere. Yani ayda 2-3 kere eğitim yapılıyor. Yani tatbikat için düdük ya da anons yapılınca çocuk ne yapacağını hatırlıyor. Japonya'da eğitimler ana okulda oyun olarak başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yoshinori Moriwaki, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Deprem, Japon, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

11:50
Kütahya’da 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
10:40
Van’da bir araç baraja yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
10:27
Papa’nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı MHP’nin ardından bir tepki de Destici’den
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den
10:16
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
10:16
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi’nin babası bir ricada bulunmuş
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
09:42
ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 12:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.