Japon yardım gönüllüsü Miyazaki'nin adı Edremit'te yaşatılacak

VAN'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının, Edremit Belediyesi Meclisi'nin aldığı karar ile koruparka verilmesi kararlaştırıldı.

Kentte, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, konakladığı otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı, Edremit'te koruparkta yaşatılacak. Edremit Belediyesi Meclis'inin Kasım ayı olağan toplantısında, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve ismi 'Bölge Hastanesi Parkı' olarak kullanılan parkın isminin değiştirilerek, yerine Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verilmesi yönünde karar alındı. Dr. Atsushi Miyazaki'nin insan sevgisi karşısında yaşanan depremde insanımıza yardım etmek için canını feda ettiğinin belirtildiği kararda, isminin Edremit'te yaşatılması ile kendisine olan vefa ve minnet borcunun bir nebzede olsa yerine getirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Okunan kararın ardından meclis oylamasına sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesiyle birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan 'Bölge Hastanesi Parkı'nın isminin Dr. Atsushi Miyazaki Parkı olarak değiştirilmesi karara bağlandı.