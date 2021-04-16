Japonya'da 4 eyalette daha yoğun salgın tedbirleri uygulanacak - Son Dakika

Japonya'da 4 eyalette daha yoğun salgın tedbirleri uygulanacak

16.04.2021 14:12
Japonya'da 4 eyalette daha yoğun salgın tedbirleri uygulanacak, System.String[]

Japonya'da hükümet, Kanagawa, Chiba, Saitama ve Aichi eyaletlerini Covid-19 salgını nedeniyle özel tedbirlerin uygulandığı eyaletler arasına dahil etti.

Japonya'da hükümet, Kanagawa, Chiba, Saitama ve Aichi eyaletlerini Covid-19 salgını nedeniyle özel tedbirlerin uygulandığı eyaletler arasına dahil etti. Böylece "yarı OHAL" olarak da adlandırılan uygulama kapsamındaki eyaletlerin sayısı 10'a yükseldi.

Covid-19 salgını karşısında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 21 Mart'ta ülke genelinde sona erdiği Japonya'da hükümet "yarı OHAL" olarak adlandırılan özel tedbirlerin uygulandığı bölgelerin kapsamını bir kez daha genişletme kararı aldı. Covid-19 salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini değerlendiren hükümet, Tokyo'nun komşu eyaletleri Kanagawa, Chiba ve Saitama ile Aichi'yi özel salgın tedbirlerinin uygulandığı eyaletler arasına dahil etti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ABD ziyareti kapsamında yurt dışında bulunması nedeniyle Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato'nun liderliğinde resmiyet kazanan kararın, 4 eyalette Salı günü itibarıyla başlayarak 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacağı bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede "yarı OHAL" tedbirlerinin uygulandığı eyaletlerin sayısı 10'a yükseldi.

YARI OHAL'İN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Japonya hükümeti bu ay başında Covid-19 vakalarının hızla artış gösterdiği Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı daha sert tedbirler uygulanmasına karar vermiş, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga kararın OHAL olmadığına dikkat çekerek buna rağmen tedbirlere riayet etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağını belirtmişti. Suga, "yarı OHAL" olarak adlandırılan uygulama için "Bu tedbirler sınırlı bölgede ve sınırlı zamanda virüsün yayılmasını önlemek ve başka bir OHAL ihtiyacını ortadan kaldırmak için gerekli" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak geçtiğimiz hafta Tokyo, Kyoto ve Okinawa özel salgın tedbirlerinin uygulandığı bölgeler arasına dahil edilmişti. Alınan yoğun salgın tedbirleri kapsamında yoğun nüfuslu bölgelerde restoran ve benzeri işletmelerden saat 20.00 itibariyle kepenk kapanmaları talep edilirken, kitlesel etkinliklere 5 bin katılımcı sınırlaması getirilmişti.

VAKA SAYISI BUGÜN 4 BİN 500'Ü AŞTI

Japonya'da bugün doğrulanan 4 bin 532 enfeksiyon Covid-19 vakalarının toplam sayısını 526 bin 829'a taşımış, son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 9 bin 597'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da 4 eyalette daha yoğun salgın tedbirleri uygulanacak - Son Dakika


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