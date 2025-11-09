Japonya\'da 6.8 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.