Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya\'da 6.8\'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
09.11.2025 12:22
Japonya'nın Iwate eyaletinde meydana gelen 6.8'lik deprem büyük korku yarattı. Japonya Meteoroloji Ajansı can veya mal kaybı yaşanmayan depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı. Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

