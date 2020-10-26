Japonya'da ayı paniği hükumeti harekete geçirdi - Son Dakika

Japonya'da ayı paniği hükumeti harekete geçirdi

26.10.2020 14:09
Japonya'da ayı paniği hükumeti harekete geçirdi, System.String[]

Japonya'da yerleşim bölgelerinde görülen ve son aylarda birçok kişiyi yaralayan ayıların sayısının 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hükumet yetkilileri acil durum toplantısı düzenledi.

Japonya'da yerleşim bölgelerinde görülen ve son aylarda birçok kişiyi yaralayan ayıların sayısının 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hükumet yetkilileri acil durum toplantısı düzenledi.

Japonya'nın kırsal bölgelerinde görülen ve son aylarda birçok kişiyi yaralayan ayılar, hükumeti harekete geçirdi. Devlet haber ajansında yer alan habere göre ülke çapında karşılaşılan ayı sayısının son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ilgili bakanlık temsilcileri ve Ulusal Polis Teşkilatı yetkilileri bugün bir acil durum toplantısı düzenledi. Yerleşim bölgelerinde görülen ve insanlara saldıran ayılarla nasıl başa çıkılacağının masaya yatırıldığı toplantıda, yerel otoritelere daha fazla işbirliği için çağrı yapılması kararı alındı.

Rekor kırdı

Toplantıda gündeme gelen verilere göre, yerleşim bölgelerinde görülen ayı sayısının Nisan- Eylül ayında 13 bin 670 olarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında en az 63 kişinin ayı saldırılarında yaralandığı, iki kişinin ise öldüğü bilgisini paylaşıldı.

Bugün 1 kişi yaralanmıştı

Japonya'nın kuzeyindeki Yamagata eyaletinde bugün evinin önünde bir ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki bir kadın yaralanmış, bu ay yalnızca aynı eyaletten bildirilen üçüncü ayı saldırısı olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırmıştı. - TOKYO

112 Acil, Japonya, Eylül, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da ayı paniği hükumeti harekete geçirdi - Son Dakika

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