Japonya'da Erken Seçim Süreci Başladı

23.01.2026 10:25
Japonya Temsilciler Meclisi, Başbakan Takaichi'nin erken seçim kararıyla feshedildi. Seçimler 8 Şubat'ta.

Japonya Temsilciler Meclisi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin erken seçim kararı doğrultusunda feshedildi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin erken seçim kararının yankıları sürerken, Takaichi kabinesinin resmi onayıyla birlikte ülkenin çift meclisli yasama organı Ulusal Diyet'in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi feshedildi. Böylece ülke fiili anlamda erken seçim sürecine girmiş oldu. 8 Şubat'ta yapılacak seçimler için resmi kampanya dönemi 27 Ocak'ta başlayacak. Seçim kampanyası döneminde, artan gıda fiyatları ve yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik ekonomik tedbir vaatlerinin öne çıkması bekleniyor.

Takaichi erken seçim kararı almıştı

Ekim ayında Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, erken seçim kararı aldığını duyurmuştu. Kendisinin iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve Japonya Inovasyon Partisi (JIP) ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" hatırlatmasında bulunmuştu. Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

