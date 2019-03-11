Son Dakika Haberleri: Japonya'da Gündem Shinji Kagawa

Japonya'da Gündem Shinji Kagawa

1 saat önce

Atiker Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu.

Japonya'da Gündem Shinji Kagawa, System.String[]
Atiker Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. Japonya'da gündem attığı son dakika golüyle Beşiktaş'a, Atiker Konyaspor karşısına 3-2'lik zaferi getiren Shnji Kagawa. Ülkesinin Dünya Kupası'nda Belçika'ya elendiği maçtan sonra oynadığı 5 hazırlık maçı ve Asya Kupası finalleri için kadroya davet edilmeyen Kagawa'ya yeniden bir şans verilip verilmeyeceği tartışılıyor. Siyah-beyazlıların, sahasında Konyaspor'u yendiği maçı izleyen Japon gazeteci Akira Aoki'ye göre Kagawa, milli takım teknik direktörü Moriyasu'nun gözünde Nakajima ve Minamino'nun bir adım gerisinde. Aoki'ye göre Kagawa'nın, önce Kolombiya ve Bolivya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilip sonra da Copa America'ya gitme şansı var. "Kagawa, Japon Milli Takımı'nın savaş gücü" diyen Aoki, Kagawa'nın takım içindeki arkadaşlığın da yapıştırıcısı olduğu ve Beşiktaş'ta varlığını yeniden hatırlatıp, sonuçlara etki etmesinin yanı sıra tecrübesini de milli takımdaki genç oyunculara aktarabileceğini söyledi. Kagawa'nın Beşiktaş'taki performansı sonrası sosyal medya hesaplarından Japonlar, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma davet edilmesi için yoğun şekilde istekte bulunuyorlar.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Yıldızı Shinji Kagawa, Japonya'da Gündemden Düşmüyor Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Benzine 15 Kuruş Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da Gündem Shinji Kagawa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]