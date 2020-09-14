Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yeni lideri Yoshihide Suga oldu - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yeni liderini belirlemek üzere yapılan seçimi kazanan ve başbakanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Yoshihide Suga, "Yeni başbakan olarak, politik hedeflerimi paylaşanları seçeceğim ve onlarla çalışacağım" sözleriyle yeni kabineye dair sinyal verdi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etme kararı almasının ardından, LDP'de boşalan liderlik koltuğunun yeni sahibi belli oldu. 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullandığı seçimde LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'yı geride bırakan Suga, 377 oy alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Bölge temsilcilerinin 3'er oy hakkı bulunan seçimde Kishida 89 Ishiba ise 68 oy aldı. Suga'nın 16 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen bir olağanüstü meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Yeni kabine sinyali

Seçim sonucunun ardından değerlendirmelerde bulunan Suga, adaylık sürecinde yaptığı siyasi istikrar vurgusunu yineledi. Daha önce Abe'nin politikalarını sürdürme sözü veren Suga, "Ülkemiz korona virüs salgınıyla karşı karşıyayken siyasi boşluğu kaldıramayız" ifadelerini kullandı. Abe'nin söz konusu krizi aşmaya yönelik tavrını benimseyeceğinin altını çizen Suga, "Bürokratik hegemonya, yerleşik menfaatler ve emsallere körü körüne bağlılık gibi faktörlerin üstesinden gelerek düzenleyici reformları hayata geçirmek istiyorum. İnsanlar için çok çalışacak bir kabine kurmak istiyorum" şeklinde konuştu. Yeni kabine tercihinde belirleyici olacak faktörlere dair ipucu veren Suga, "Yeni başbakan olarak politik hedeflerimi paylaşanları seçeceğim ve onlarla çalışacağım. Aksi takdirde halkın iradesine hizmet etmiş olmam" dedi.

İş dünyasından ilk tepki

Öte yandan korona virüs pandemisinden olumsuz etkilenen Japonya ekonomisine dair umutlar da Suga ile birlikte yeniden yeşerdi. Suga'nın LDP liderlik seçimini kazanmasının ardından açıklama yapan Japonya İş Federasyonu Başkanı Hiroaki Nakanishi, yeni başbakandan Covid-19 salgınının yayılmasını önlenmesini ve ekonomik iyileşme üzerine çalışmasını beklediklerini açıkladı. Nakanishi, dijital dönüşüm de dahil olmak üzere cesur büyüme stratejileri görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası arenada da yankı buldu

LDP liderlik seçimi, uluslararası arenada da yankı buldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklama ile Suga'yı tebrik etti. Pekin'in yeni başbakanla birlikte Japonya-Çin ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydeden Wenbin, ikili ilişkilerde sürdürülebilir gelişim umudunu dile getirdi. - TOKYO