JAPONYA'da düzenlenen erken genel seçimde Başbakan Sanae Takaichi'nin partisinin önde olduğu bildirildi.
Japon basını, sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Sanae Takaichi'nin partisi Liberal Demokratik Parti'nin ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyenin 233'ünü garantilediğini duyurdu.
Japonya'da Seçim: Takaichi'nin Partisi Önde
