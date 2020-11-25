Japonya'dan 2024'e kadar Afganistan'ın yeniden inşasına 720 milyon dolarlık destek - Son Dakika

Japonya'dan 2024'e kadar Afganistan'ın yeniden inşasına 720 milyon dolarlık destek

25.11.2020 07:25
Japonya'dan 2024'e kadar Afganistan'ın yeniden inşasına 720 milyon dolarlık destek, System.String[]

Japonya, Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 720 milyon dolar bağış sözü verdi.

Japonya, Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 720 milyon dolar bağış sözü verdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde dün başlayan "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Motegi, ülkesinin 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'ın yeniden inşası için 720 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Japonya'nın Afgan hükümeti ve halkını desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Motegi, "Geçmiş 4 yılla kıyaslanabilir şekilde, yıllık 180 milyon dolarlık miktar korunarak, 2021 ve 2024 arası yardım sağlamaya çalışacağız." dedi.

Afgan hükümeti ve Taliban güçleri arasındaki kalıcı ateşkes görüşmelerini de anımsatan Motegi, "Müzakerelerin ilerlemesi için tüm taraflara acil ve kapsamlı ateşkes çağrısı yapıyoruz. Müzakerelerin sürdürülebilir barışla sonuçlanacağına fazlasıyla inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan, Finlandiya, Cenevre, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan 2024'e kadar Afganistan'ın yeniden inşasına 720 milyon dolarlık destek - Son Dakika


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