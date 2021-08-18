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Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto - Son Dakika

Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto

18.08.2021 07:34
Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto, System.String[]

Japonya, Güney Koreli milletvekili heyetinin tartışmalı statüdeki Takeşima adaları ziyaretini protesto etti.

Japonya, Güney Koreli milletvekili heyetinin tartışmalı statüdeki Takeşima adaları ziyaretini protesto etti.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Güney Koreli milletvekili heyeti Japon Denizindeki tartışmalı Takeşima adalarını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Japonya, hafta sonu düzenlenen ziyarete ilişkin Seul hükümetine nota verdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Takehiro Funakoşi, protesto notasına ilişkin açıklama yaptı.

Ziyaretin, Tokyo hükümetinin iptal çağrılarına rağmen düzenlendiğini kaydeden Takehiro, adaların "tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk bağlamında" ülkesine ait olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonya'nın "Takeşima" olarak adlandırdıkları adalar, uzun zamandır 2 ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda hak iddia ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Güney Kore heyetinin tartışmalı adalara ziyaretine protesto - Son Dakika


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