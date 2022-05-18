Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak

Bu ay sonundaki deneme aşamasında, turistlerin faaliyetlerini yönetebilmek için, küçük gruplara sabit paket turlar sunulacak ve eyalet yönetimlerinin denemeyi kabul ettikleri sınırlı alanlara gitmelerine izin verilecek.

TOKYO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Japonya hükümetinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, Japonya Haziran ayında planlanan yabancı ziyaretçilere tam açılma öncesi deneme amacıyla, bu ayın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Tayland ve Singapur'dan küçük gruplar halinde aşılanmış turistleri kabul edecek. Japonya 2020 yılında, Kovid-19 pandemisinin erken aşamasında sınırlarını kapatmış ve yabancı turistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı. Pandemi durumu iyileşince Japonya, Mart ayından bu yana seyahat kısıtlamalarını aşamalı olarak gevşetti ve iş insanları, teknik alanlarda staj yapacak olanlar ve öğrencileri ülkeye kabul etmeye başladı.

Turizm Bakanı Tetsuo Saito, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası seyahat ekonomik faaliyetler ve bölgesel canlanma açısından büyük önem taşıyor" dedi. Bu ay sonundaki deneme aşamasında, turistlerin faaliyetlerini yönetebilmek için, küçük gruplara sabit paket turlar sunulacak ve eyalet yönetimlerinin denemeyi kabul ettikleri sınırlı alanlara gitmelerine izin verilecek. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, sadece Kovid-19'un üç aşısını yaptıranların söz konusu paket turlara katılabileceğini açıkladı. Halen günde 10.000 kişinin Japonya'ya girmesine izin veriliyor ve hükümet bu kotayı Haziran ayında iki katı olan 20.000'e çıkarmayı planlıyor. Kovid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılında Japonya'yı ziyaret eden yabancıların sayısı, pandemi öncesi yıl olan 2019'a kıyasla yüzde 99,2 azaldı ve 245.900 ile rekor derecede düşük seviyeye geriledi.