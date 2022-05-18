Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak

18.05.2022 18:01
Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak

Bu ay sonundaki deneme aşamasında, turistlerin faaliyetlerini yönetebilmek için, küçük gruplara sabit paket turlar sunulacak ve eyalet yönetimlerinin denemeyi kabul ettikleri sınırlı alanlara gitmelerine izin verilecek.

Bu ay sonundaki deneme aşamasında, turistlerin faaliyetlerini yönetebilmek için, küçük gruplara sabit paket turlar sunulacak ve eyalet yönetimlerinin denemeyi kabul ettikleri sınırlı alanlara gitmelerine izin verilecek.

TOKYO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Japonya hükümetinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, Japonya Haziran ayında planlanan yabancı ziyaretçilere tam açılma öncesi deneme amacıyla, bu ayın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Tayland ve Singapur'dan küçük gruplar halinde aşılanmış turistleri kabul edecek. Japonya 2020 yılında, Kovid-19 pandemisinin erken aşamasında sınırlarını kapatmış ve yabancı turistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı. Pandemi durumu iyileşince Japonya, Mart ayından bu yana seyahat kısıtlamalarını aşamalı olarak gevşetti ve iş insanları, teknik alanlarda staj yapacak olanlar ve öğrencileri ülkeye kabul etmeye başladı.

Turizm Bakanı Tetsuo Saito, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası seyahat ekonomik faaliyetler ve bölgesel canlanma açısından büyük önem taşıyor" dedi. Bu ay sonundaki deneme aşamasında, turistlerin faaliyetlerini yönetebilmek için, küçük gruplara sabit paket turlar sunulacak ve eyalet yönetimlerinin denemeyi kabul ettikleri sınırlı alanlara gitmelerine izin verilecek. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, sadece Kovid-19'un üç aşısını yaptıranların söz konusu paket turlara katılabileceğini açıkladı. Halen günde 10.000 kişinin Japonya'ya girmesine izin veriliyor ve hükümet bu kotayı Haziran ayında iki katı olan 20.000'e çıkarmayı planlıyor. Kovid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılında Japonya'yı ziyaret eden yabancıların sayısı, pandemi öncesi yıl olan 2019'a kıyasla yüzde 99,2 azaldı ve 245.900 ile rekor derecede düşük seviyeye geriledi.

YORUMLAR
500
Katar'ı Kum Fırtınası Vurdu Katar'ı Kum Fırtınası Vurdu NRA, Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planına desteğini açıkladı NRA, Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planına desteğini açıkladı
Kaynak: Xinhua

18 mayıs, Singapur, Haziran, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:07:44. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, Deneme Amacıya Dört Ülkeden Küçük Turist Kafilelerine Kapılarını Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement